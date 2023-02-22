تعزيز العلاقات الإقتصادية والمالية بين الجزائر والأردن

استقبل وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي. الذي يشغل أيضا منصب وزير العمل. حيث استعرض معه العلاقات الاقتصادية و المالية الثنائية و افاق تعزيزها.

وحسبما جاء في بيان للوزارة، فقد إستعرض الجانبين مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية و المالية الثنائية. و السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيزها. لا سيما على ضوء الافاق التي ارتسمت بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الملك عبد الله الثاني الى الجزائر في شهر ديسمبر 2022″. حيث كان الشمالي مرفوقا بوفد هام.

و أشار البيان في ذات السياق، إلى أن الوزيرين قد أعربا عن ارتياحهما للعلاقات والأعمال التي تمت مباشرتها. سيما في قطاع الإنتاج الصيدلاني. كما أكدا على “الامكانيات الكبرى التي تزخر بها السوق الجزائرية في المجالات الأخرى. على غرار الخدمات و الصناعة و البحث و الإستغلال المنجمي و السياحة و النقل و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة”.

كما سمح هذا اللقاء للجانب الأردني بالإطلاع على الإطار القانوني الجديد المسير للإستثمار في الجزائر و المزايا التي يتضمنها. كما اتفق الجانبين عقب هذا اللقاء على مواصلة مبادلاتهما وعلاقاتهما من أجل تحديد امكانيات استثمارية جديدة و تنويع الشراكات “رابح-رابح”.

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