تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين الجزائر وموريتانيا

إلتقى وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الأربعاء بجوهانسبرغ، مع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح.

وحسب بيان للوزارة، تباحث الطرفان، حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وجرت المباحثات على هامش أعمال الدورة ال15 لقمة “البريكس”، المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، من 22 إلى 24 أوت الجاري.

واستعرض الطرفان “وضعية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، فضلا عن افاق تطويرها وتعزيزها. لاسيما في القطاع المالي، قطاع الطاقات المتجددة وكذلك قطاع التكوين”.

وأكد الوزيران الجزائري والموريتاني، بعد التذكير بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، إرادتهما في بذل كل الجهود الممكنة للرفع بالتعاون بين البلدين نحو شراكة معززة ومربحة للطرفين.

ويشارك وزير المالية، لعزيز فايد، في منتدى “بريكس أوتريتش بلاص” الذي سينظم غدا الخميس في إطار الدورة ال15 لقمة ”البريكس”، ممثلا لرئيس الجمهورية.