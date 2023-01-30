تعزيز العمل المشترك بين الجزائر وغينيا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات، رئيس المجلس الوطني الانتقالي لجمهورية غينيا، دانسا كوروما.

وحسب بيان للمجلس، استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء واقع العلاقات بين البلدين.

واتفقا على ضرورة تعزيز العمل المشترك وبحث سبل ترقية التبادل والتشاور في إطار التحديات التي تواجهها إفريقيا.

وذكر بوغالي بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. وكذا بتناسق المواقف في عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مبديا استعداد البرلمان الجزائري للعمل سويا بما يخدم مصلحة الشعبين.

كما ذكر رئيس المجلس بمواقف الجزائر التاريخية المساندة لكل قضايا التحرر العادلة في إفريقيا.

وجدد استعدادها لمساعدة الدول الإفريقية في سبيل التقدم والرقي معتبرا أن قوة الجزائر من قوة كل البلدان الإفريقية.

ومن جهته اعتبر دانسا كوروما الجزائر أرض الحرية والمواقف الثابتة. وأكد حرص بلاده على الاقتداء بالتجارب الجزائرية سياسيا واقتصاديا خصوصا.

مشيرا إلى أن جمهورية غينيا هي الآن في مرحلة إعادة البناء المؤسساتي.