تعزيز القدرة التنافسية للتصدير في الصناعات الغذائية.. فتح باب الترشح أمام المؤسسات

أطلق مركز التجارة الدولية “ITC” بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة وترقية الصادرات مشروعا جديدا. تحت عنوان تعزيز القدرة التنافسية للتصدير في قطاع صناعات الغذائية في الجزائر.

كما سيقوم هذا المشروع –حسب بيان وزارة الصناعة- بتقديم المرافقة التقنية، عن طريق التكوين والتدريب، للمؤسسات المستفيدة التي سيتم اختيارها. وذلك بهدف تحسين قدرتها التنافسية الدولية وتنويع قاعدة صادراتها. لاسيما في المجالات ذات القيمة المضافة على غرار تسير الجودة والتعبئة والتغليف، الإشهاد بالمطابقة، تسويق الصادرات. والمطابقة للمعايير المطلوبة من قبل الزبائن. إضافة إلى ذلك سيسمح بربط المؤسسات بأسواق جديدة وزبائن محتملين جدد في أوروبا، إفريقيا والشرق الأوسط.

ودعت وزارة الصناعة، المؤسسات الراغبة في الاستفادة في هذا المشروع لإبداء اهتمامها وتقديم طلب ترشحها. وهذا في أجل لا يتعدى 2 مارس، من خلال ملئ استمارة التسجيل المتاحة على الرابط التالي .https://bit.ly/3KditqD

في حين، سيتم تمويل هذا المشروع من طرف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “ITFC” في إطار برنامج الأفتياس2.0. الذي تم إطلاقه في 2021 على مدى خمسة سنوات، بهدف تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية. وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة في الوطن العربي.