تعزيز المكمن الغازي لحاسي الرمل المرحلة الثالثة – الخطوة الثانية..حشيشي يقف على مدى تقدم المشروع

قام اليوم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بزيارة عمل وتفقد إلى منطقة حاسي الرمل بولاية الأغواط. للوقوف على مدى تقدم أشغال مشروع تعزيز المكمن الغازي لحاسي الرمل المرحلة الثالثة - الخطوة الثانية.

ويعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى دعم قدرات الجزائر في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.الذي أُسند إلى كلّ من اتحاد شركات بيكر هيوز- نويفو بينيون إنترناشيونال وتيكنيمونت، بموجب العقد الموقع مع سوناطراك. بتاريخ 23 ماي 2024، وذلك وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء.

وقد رافق الرئيس المدير العام لسوناطراك في هذه الزيارة، وفد رفيع المستوى يضمّ كلًّا من الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز. لورينزو سيمونيلي. والمدير التنفيذي للعمليات بشركة تكنيمونت، باولو بوري، إلى جانب عدد من الإطارات المسيرة لمجمع سوناطراك وللشركتين المتعاقدتين وكذا الرؤساء المدراء العامين للشركات الفرعية التابعة لسوناطراك.

خلال هذه الزيارة، تابع الرئيس المدير العام والوفد المرافق له عرضا تقنيا مفصلا حول نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع الحيوي التي بلغت 51 %. كما تم استعراض مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة بالمشروع.بما في ذلك وتيرة التنفيذ واحترام الآجال التعاقدية.

وعقب هذا العرض تنقل الوفد إلى مواقع إنجاز المنشآت الجديدة لتعزيز مكمن حاسي الرمل، حيث تمت معاينة سير الأشغال التي تشمل إنشاء ثلاث وحدات لضغط الغاز على مستوى المحطات المركزية والشمالية والجنوبية. بإجمالي 20 شاحنا توربينيا. بالإضافة إلى إعادة تكييف شبكة تجميع الغاز الحالية، ووحدات إزالة الزئبق.

كما اطلع الرئيس المدير العام والوفد المرافق له على البنى التحتية اللوجيستية، ومختلف المرافق التقنية المرافقة لهذا المشروع الاستراتيجي. حيث يُرتقب أن يساهم هذا المشروع في الحفاظ على وتيرة إنتاج تصل إلى 188 مليون متر مكعب يوميا مع استعادة احتياطيات إضافية على المدى الطويل بحدود 121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف، و7 مليون طن من المكثفات. و3 مليون طن من غاز البترول المميع.