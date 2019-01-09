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تعزيز “الهجوم” مطلب لاعبي “ريال مدريد”

الرياضة
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تعزيز “الهجوم” مطلب لاعبي “ريال مدريد”
بقلم أمير بهلول

كشفت المصادر الصحفية الإسبانية، أنّ لاعبي “ريال مدريد” طالبوا إدارة النادي بتعزيز خط الهجوم بإسم كبير في الميركاتو الشتوي.

وأكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن تصريحات “مودريتش” و “راموس” أكدت حاجة النادي لقلب هجوم حقيقي لتعويض رحيل “رونالدو”.

فكان قد صرح مودريتش قائلا: “نحن نصل إلى المرمى ونخلق العديد من الفرص لكننا لا نسجل الأهداف هنا المشكل”.

ولهذا السبب فإن “بيريز” يفكر في ضم “ليفاندوفكسي” مهاجم “البايرن” أو “إيكاردي” مهاجم “انتر ميلان” بالإضافة إلى “بياتاك” نجم “جنوى” والذي يعتبر ثاني هدافي الكالتشيو بـ 13 هدف خلف كريستيانو رونالدو الذي سجل 14 هدف.


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