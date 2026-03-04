تعزيز الورشات والعمل دون انقطاع أثناء صيانة جسر وادي الرخام بالبويرة

تجسيدا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، عقد الأمين العام للوزارة، علي بولرباح، صبيحة اليوم الأربعاء جلسة عمل خصّصت لمتابعة مدى تقدم الأشغال الجارية لصيانة وإعادة تأهيل فواصل التمدد في منشآت الطريق السيار “شرق-غرب”.

لاسيّما على جسر وادي الرخام بولاية البويرة، وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة. ومديري المشاريع بالجزائرية للطرق السيارة، وممثلي الشركة المناولة المكلّفة بالأشغال.

وخلال هذا اللقاء، تمّ التأكيد على ضرورة تعزيز الورشات بالإمكانيات الإضافية. والعمل دون انقطاع لتسريع وتيرة الأشغال واستكمالها في أقرب الآجال. كما تمّ التأكيد على أهمية اعتماد حلول استباقية تتضمّن سيناريوهات مدروسة قبل الشروع في أشغال الصيانة على مستوى الطريق السيار “شرق–غرب. بما يضمن تفادي عرقلة حركة السير. والحفاظ على سلامة مستعملي الطريق وضمان ديمومة المنشآت.