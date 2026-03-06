تعزيز جديد للخضر… بيتكوفيتش يضم موهبة مغتربة إلى كتيبته

تتجه كتيبة الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، إلى التدعم بلاعب مغترب جديد خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي الطاقم الفني لتوسيع قاعدة الاختيارات ومنح دماء جديدة للمنتخب الوطني تحسبًا للاستحقاقات القادمة.

ومن بين أبرز الأسماء التي تثير اهتمام الجماهير الجزائرية، يبرز اللاعب الشاب عديل عوشيش، الذي لفت الأنظار منذ انتقاله الأخير إلى نادي شالكه الألماني.

برز عوشيش في سن مبكرة مع نادي باريس سان جيرمان موسم 2019.2020، وإنتقل بعدها لصفوف سانت إيتيان ولعب معه موسمين، قبل أن ينتقل إلى لوريان في ، ثم خاض تجربة في إنجلترا لمدة موسمين مع ساندرلاند، قبل أن يُعار إلى أبردين الأسكتلندي.

وفي الميركاتو الشتوي الأخير، قرر خوض تحدٍ جديد بالانتقال إلى شالكة في ألمانيا، حيث نجح في تقديم تمريرتين حاسمتين خلال خمس مباريات فقط منذ وصوله.

“الفاف” تواصلت معه منذ قرابت السنتين

في تصريحاته لموقع ” لاغازيتا دو فيناك“، كشف اللاعب، عوشيش أن أول تواصل له مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاء صيف 2024 بعد تعيين المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على رأس المنتخب، وقال: “كان أول اتصال لي مع الاتحادية الجزائرية. عندما وصلني العرض قلت نعم فورًا دون تفكير. ذهبت إلى القنصلية الجزائرية في لندن للحصول على جواز سفر طارئ. لم أغير جنسيتي من أجل مباراة أو مباراتين، بل لأكون جزءًا من المشروع على المدى الطويل”.

وأضاف اللاعب أن القرار أسعد عائلته كثيرًا، مؤكدًا أنه يعمل باستمرار من أجل تثبيت مكانه في صفوف المنتخب الوطني.

يعتبر عوشيش نفسه إضافة مميزة للمنتخب، خصوصًا بقدرته على اللعب في عدة مراكز بوسط الميدان، ما يمنح المدرب خيارات تكتيكية متعددة.

وقال في هذا السياق: “هناك جودة كبيرة في المنتخب والمنافسة قوية، لكن ميّزتي هي قدرتي على اللعب في عدة مراكز والتأقلم بسرعة مع أساليب اللعب المختلفة”.

خيار الجزائر

كما شدد عوشيش على أن اختياره اللعب للجزائر لا يرتبط بمسابقة واحدة فقط، موضحا: “كل لاعب يحلم بالمشاركة في كأس العالم، لكن هدفي الحقيقي هو الدفاع عن ألوان الجزائر لسنوات طويلة. حتى قبل أشهر قليلة كان حلمي المشاركة في كأس إفريقيا أيضًا”.

أما عن تجربته الجديدة في ألمانيا، فأكد عوشيش أنه وجد كل الظروف المناسبة للتألق مع شالكة ، وقال: “عندما رأيت مشروع شالكه لم أتردد. إنه نادٍ تاريخي يملك ملعبًا رائعًا وجماهير كبيرة. كنت دائمًا مهتمًا بخوض تجربة في كرة القدم الألمانية”.