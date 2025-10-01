تعزيز جسور التواصل بين البرلمان الجزائري ومجلس الشورى العماني

استقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، وفداً من مجلس الشورى العُماني الذي يزور الجزائر في إطار دورة تكوينية نظمها المجلس الشعبي الوطني.

وتأتي هذه الزيارة عملا بتوجيهات رئيسيْ المجلسيْن خلال الزيارة التي قام بها بوغالي إلى سلطنة عُمان العام الماضي. وتفعيلاً لبنود مذكرة التفاهم الموقّعة بين الأمينين العامين للمجلسين في القاهرة شهر جانفي 2025.

وخلال اللقاء، رحب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالوفد الضيف، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما أبرز الحرص المشترك على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.

من جهتهم، ثمّن أعضاء الوفد العُماني حفاوة الاستقبال الذي حظوا به، مؤكدين أنّ هذه الدورة التكوينية تمثل فرصة سانحة للاطلاع على التجربة البرلمانية الجزائرية، ولتعزيز جسور التواصل بين المؤسستين التشريعيتين.

