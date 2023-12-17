تعزيز خط وهران–أرزيو برحلات إضافية يومية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعزيز خط “وهران–أرزيو–وهران” برحلات إضافية يومية ذهابا وإيابا، ابتداء من اليوم الأحد.

وحسب بيان للشركة، تمت برمجة هذه الرحلات حسب التوقيت التالي:

الإنطلاق من أرزيو: الرحلة الأولى على الساعة 30: 6 صباحا، والرحلة الثانية على الساعة 30: 9 صباحا، والرحلة الثالثة على الساعة الثالثة بعد الزوال.

العودة من وهران: الرحلة الأولى على الساعة 30: 8 صباحا، والرحلة الثانية على الساعة 40: 13 زوالا، والرحلة الثالثة على الساعة 05: 17 مساءً.