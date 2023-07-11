تعزيز رصيد الجزائر بـ 3 ميداليات ذهبية

أهدى الثنائي الجزائري زبيدة هيام و حجيلة خليف ميداليتين ذهبيتين في الألعاب العربية الجارية وقائعها بالجزائر.

وفازت حجيلة خليف في وزن أقل من 60 كلغ، في المقابلة التي كانت صعبة، في حين توجت زبيدة هيام بالذهب في وزن أقل من 63 كلغ بعد انسحاب منافستها السعودية.

إلى جانب ذلك، كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائر عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك اليوم الثلاثاء، عن فوز الفريق الجزائري سيف الحسام سيدات، على نظيره التونسي في المبارزة.

كما هنّأت الرياضيين الجزائريين على التتويج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti