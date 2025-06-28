تعزيز شبكة الكابلات البحرية.. الوزير الأول يترأس مجلس مساهمات الدولة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، أشغال الدورة 195 لمجلس مساهمات الدولة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، خصصت الدورة أساسا لدراسة خطة تعزيز شبكة الكابلات البحرية التابعة لمجموعة اتصالات الجزائر. والذي تعتبر العمود الفقري لنقل خدمات شبكة الإنترنت.

وذلك وفق شروط تمكن من اقتناءها ومعايير تحافظ على استمرارية خدماتها. ويأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.