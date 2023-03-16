تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر ومصر في المجال الثقافي

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، مختار جميل توفيق وريدة.

وحسب بيان للوزارة، أعلن السفير عن رغبته في تعزيز وتوسيع علاقات التعاون بين الجزائر وبلاده في المجال الثقافي وإقامة شراكة متبادلة المنفعة.

كما استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر ومصر في مجال الثقاقة والفنون الموصوفة بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها.

حيث أكدت الوزيرة على أهمية التبادلات الثقافية مع مصر وضرورة تعزيزها وتطويرها. مشيرة إلى أن الثقافة هي القوة الناعمة للشعوب، داعية بالمناسبة إلى الانفتاح الثقافي بين الدول العربية.

وناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات وتعزيز الإطار القانوني الذي يحكم التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والفنون. خاصة من خلال إعادة إطلاق بعض الفعاليات والمهرجانات العربية والاقليمية. ووضع سبل لاشراك الفنانين والمثقفين الجزائريين والمصريين فيها.

ومن جهته، نوه السفير المصري بالحركة الثقافية التي تشهدها الجزائر. مثمنا كل المجهودات التي تقوم بها وزارة الثقافة والفنون.

كما أعلن عن رغبته في تعزيز وتوسيع علاقات التعاون بين الجزائر وبلاده في المجال الثقافي وإقامة شراكة متبادلة المنفعة.