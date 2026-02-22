تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء بتيمياوين

عززت سونلغاز محطة إنتاج الكهرباء بتيمياوين بولاية برج باجي مختار، بدخول توربينة غاز متنقلة (TGM) بقدرة 17 ميغاواط حيز الخدمة، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة بهذه المنطقة الاستراتيجية.

وحسب بيان للمؤسسة، تم اليوم الأحد، ربط التوربينة الجديدة بالشبكة الكهربائية. ما سمح بإدماج قدرة إنتاجية جديدة تدعم المنظومة المحلية وترفع من جاهزيتها.

المحطة التي كانت تعتمد سابقاً على مجموعات ديزل بقدرة 15 ميغاواط، تم تدعيمها خلال سنة 2025 بقدرة إضافية بلغت 1.5 ميغاواط.

لترتفع اليوم القدرة الإجمالية للإنتاج إلى 32 ميغاواط، وهو ما سيساهم في تحسين استقرار الشبكة وتقليص احتمالات الاضطرابات ومرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وتجسد هذه العملية التزام سونلغاز المتواصل بتعزيز الخدمة العمومية للطاقة، خاصة في ولايات الجنوب الكبير. حيث يشكل ضمان التزود بالكهرباء ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة.