تعزيز قدرات جاست إيمو للتدخل في أحياء عدل

استفادت مؤسسة عدل للتسيير العقاري من دفعة جديدة من آلات شفط المياه، موجهة لعدة فروع جهوية. وهران تيارت بوعينان سطيف، الجزائر شرق.

وستسهم هذه الآلات في التدخل السريع لمواجهة تجمعات مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي. بما يضمن حماية الأحياء السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار عدل.

كما استفاد أعوان عدل للتسيير العقاري، من تكوين في مجال استخدام آلات شفط المياه. حيث شارك أعوان وتقنيي فروع عدل للتسيير العقاري في دورة تكوينية حول استخدام وتسيير معدات وآلات شفط المياه، أشرف على تأطيرها مختصون في المجال.

ويأتي هذا التكوين في إطار استقبال دفعة جديدة من آلات شفط المياه التي أُضيفت اليوم إلى رصيد المؤسسة، بهدف الرفع من فعالية فرق الصيانة والتدخل الميداني.

وشملت الدورة التكوينية عددا من الفروع الجهوية، من بينها الجزائر شرق، بوعينان، سطيف، تيارت، وهران.

