تعزيز مهام المجلس الوطني للسياحة وتوسيع تشكيلته

استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم الـمرسوم الرئاسي رقم 02 ــ 479 الـمؤرخ في 31/12/2002، والـمتضمن إنشاء الـمجلس الوطني للسياحة، ويحدّد صلاحياته وتنظيمه وعمله.

ويأتي مشروع هذا النص في إطار مرافقة عملية إنعاش السياحة الوطنية، لاسيما من خلال تعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في النشاط السياحي.

وهكذا، فإن التعديلات التي أدخلت على مشروع هذا النص تعزز مهام الـمجلس في مجال اقتراح التدابير ولاسيما تلك الـمتعلقة بتشجيع الاستثمارات السياحية وترقية “وجهة الجزائر” من جهة، وتوسيع تشكيلته إلى فاعلين آخرين ينشطون في هذا الـمجال، من جهة أخرى.