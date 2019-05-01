تعزيز ولاية معسكر بـ 28 طبيبا أخصائيا جديدا 

حظيت ولاية معسكر مؤخرا بـ 28 طبيبا أخصائيا جديدا، للعمل في مستشفيات المنطقة.

وحسب مدير الصحة والسكان لمعسكر، محمد عامري، فإن وزارة الصحة، قد وجهت 28 طبيبا أخصائيا ممن تخرجوا مؤخرا من كليات الطب عبر الوطن للعمل بالمؤسسات الإستشفائية المنتشرة بولاية معسكر.

وهذا لسد العجز في التخصصات المعبر عنه من قبل مديرية القطاع.

وقد استفادت الولاية من توجيه 7 أطباء أخصائيين في طب الأطفال للعمل بمستشفيات مدينتي المحمدية وسيق ومسلم الطيب، بمعسكر.

فضلا عن 4 أطباء أخصائيين في أمراض النساء و التوليد لفائدة مستشفى مسلم الطيب، ومستشفى دحو دحاوي، بالمحمدية.

كما تم تعزيز القطاع في نفس الإطار بـ 3 أطباء أخصائيين في الطب الفيزيائي، وإعادة التأهيل تم توجيههم للعمل بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بمدينة

بوحنيفية.

في حين تم توجيه 3 أطباء أخصائيين في أمراض الأورام لمستشفيي مدينتي المحمدية وتيغنيف.

ووجهت الوزارة الوصية طبيبين أخصائيين في جراحة العظام للعمل بالمستشفى الجديد بمدينة واد الابطال.

وطبيبين أخصائيين في الأمراض الصدرية لمستشفى يسعد خالد” بمدينة معسكر ومستشفى “دحو دحاوي” بالمحمدية.

وطبيبين أخصائيين في الأمراض المعدية للعمل بمستشفى سيق.

كما تم توجيه طبيب أخصائي واحد في أمراض القلب والشرايين، لتعزيز مستشفى “يسعد خالد”.

وطبيب أخصائي واحد في أمراض الكلى للعمل بمستشفى مدينة المحمدية وأخصائيين اثنين في الجراحة البلاستيكية.

وطبيب أخصائي واحد في طب الطفيليات، لمستشفى مسلم الطيب بعاصمة الولاية.