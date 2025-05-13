تعزيز و تطوير الخدمات بمصالح الاستعجالات.. وزير الصحة يعقد اجتماعا مهما

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على لقاء جمعه بمسيري المؤسسات الاستشفائية الجامعية و الجوارية. وخبراء و مدراء الصحة والسكان لمختلف الولايات. خصص من أجل دراسة سبل “تعزيز و تطوير الخدمات الطبية و الجراحية بمصالح الاستعجالات”.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد سايحي أن هذا اللقاء يهدف إلى “إعداد برنامج لإعادة هيكلة مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية. و الذي يدخل ضمن مخطط التكفل بالمريض”، مضيفا أن حضور الخبراء في هذا اللقاء سيسمح بالخروج ب”حلول قابلة للتطبيق ميدانيا. من شأنها تعزيز و ترقية مجال الاستعجالات الطبية و الجراحية التي تعد-مثلما قال-عاملا رئيسيا في مخطط التكفل بالمريض”.

و بعد أن أبرز أهمية “برنامج إعادة هيكلة مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية” في التكفل الطبي بالحالات المستعجلة. شدد الوزير على “ضرورة تعزيز الموارد البشرية و ضمان تكوين الأطباء و الممرضين المختصين. في الطب و الجراحة الاستعجالية.وكذا تعزيز مصالح الاستعجالات بالأجهزة و المعدات اللازمة”.

بدورها, أوضحت المديرة الفرعية المكلفة بالاستعجالات بوزارة الصحة، الدكتورة سهيلة للو, أنه يتم حاليا العمل مع لجنة من الخبراء من أجل “تحديد جميع الإجراءات والمحاور الاستراتيجية. لبرنامج إعادة هيكلة الاستعجالات”.