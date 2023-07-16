المديرية العامة للاتصال بالرئاسة تعزي في وفاة الصحفية سامية عشير
بقلم ط.خير الدين
قدمت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، تعازيها لعائلة الصحفية بجريدة ” جون أنديبوندو” سامية عشير .
وجاء في نص التعزية:
“ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، الصحفية بجريدة ” جون أنديبوندو” سامية عشير.
وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيدة وإلى زملائها بالجريدة، وإلى الأسرة الإعلامية كافة.إنا لله وإنا إليه راجعون”
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