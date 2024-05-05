المديرية العامة للاتصال بالرئاسة تعزي في وفاة المراسل الصحفي عبد الحليم عتيق

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، تعازيها إلى عائلة المراسل الصحفي لقناة الشروق نيوز، من ولاية ورقلة عبد الحليم عتيق.

وجاء في نص التعزية:

“تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله، المراسل الصحفي لقناة الشروق نيوز، من ولاية ورقلة عبد الحليم عتيق، الذي وافته المنية إثر سكتة قلبية، وإلى كل الأسرة الإعلامية، بأصدق التعازي وعميق المواساة، مع التضرع إلى المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون“