تعطل حركة المرور في تيمزريت والأربعطاش ببومرداس بسبب الثلوج

تسببت الثلوج المتهاطلة على بعض بلديات ولاية بومرداس وكذلك الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير.

على مستوى الطريق الوطني رقم107 الرابط بين الأربعطاش والعاصمة، وكذلك الطريق الوطني رقم 27 ببلدية تيمزريت.

حيث تم تسجيل عدّة عمليات تدخل من قبل الحماية المدنية والسلطات البلدية والولائية، لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية.

وتشكيل لجنة متابعة للوضع في الأمانة العامة للولاية.

وقال رئيس لجنة البناء والتعمير لبلدية تيمزريت الواقعة في أعالي بومرداس “أحمد إخربين” بأنّ المحلات مفتوحة والعمل ساري لفتح الطرقات.

والخبازون يعملون مضيفا إلى أن التيار الكهربائي غير منقطع الى جانب تزويدهم بالغاز الطبيعي.

هذا وقامت مصالح الحماية المدنية بسحب سيّارة عالقة في الثلوج.

فيما تم تسجيل تدخلات لفتح الطرقات من أجل تسهيل حركة السير نحو العاصمة.

وقالت في هذا الصدد مديرة التعمير والبناء “بحفص نائلة”، بأنّ التدخل تم بنجاح وهو مستمر لفك الخنق عن حركة المرور.

وكان هناك نقطتين فقط وهما الأربعطاش وتيمزريت، أين تم تجنيد كلّ العمّال في الميدان لاحتواء أي طارئ.

هذا وقد عرفت بلدية تيمزريت تهاطلا كبيرا للثلوج، حيث لأول مرّة على مستوى بومرداس.

لم يتدخل أفراد الجيش الوطني بعد لتزويد المنطقة بالغاز الطبيعي، وهي التي كان سكانها يعانون في السنوات السابقة، من انعدام قارورة واحدة.

والخبز والمواد الغذائية، حيث كانت في كلّ مرّة تزوّد بالمروحيات من خلال الجيش الوطني الشعبي.