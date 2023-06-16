تعطل “فيسبوك” و”إنستغرام” لدى آلاف من المستخدمين 

أفاد موقع “داون ديتكتور” المتخصص في أعطاب المواقع الإلكترونية تعطل فيسبوك وانستغرام اليوم لدى الاف المستخدمين حول العالم المملوكين لشركة ميتا بلاتفورمز.

ووفقا لذات الموقع فقد ابلغ 15 ألف مستخدم إجمالا عن مواجهتهم مشكلات في تصفح فيسبوك وانستغرام والواتس اب.وأضاف “داون ديتكتور” ان أكثر من 1300 بلاغ عن تعطل “واتس آب”، وهي خدمة التراسل المملوكة لميتا

وأكدت شركة “ميتا بلاتفورمز” اليوم إنها على علم بوجود مشكلات في أداة إدارة الإعلانات التي تسمح للعلامات التجارية بالإعلان على “فيسبوك”. كما ان فريق المهندسين على علم بالمشكلة ويسعى لحلها بأسرع ما يمكن.

وقدمت ميتا إعتذارها عن اي إزعاج بإسم المتحدث عن الشركة.