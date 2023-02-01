تعطل موقع تذكرتي بسبب التهافت الكبير لأنصار الخضر على تذاكر نهائي الشان

شهذت الموقع المخصص لاقناء تذاكر مباريات الشان “تذكرتي”، اليوم الأربعاء، اقبال رهيب من الجماهير الجزائرية.

وتسبب هذا الاقبال الكبير على اقتناء تذاكر نهائي الشان، في تعطل موقع “تذكرتي”، وعجز المناصرين على الولوج إليه.

كما أدى ذلك لتأخر انطلاق عملية بيع التذاكر التي كانت مقررة منتصف نهار اليوم حسب التلفزيون العمومي، قبل أن تؤجل للساعة الرابعة.

ويأمل عدد كبير من جماهير المنتخب المحلي، الحصول على تذكرة نهائي الشان المقرر هذا السبت بملعب نيلسون مانديلا، لحضور حفل الاختتام، ومساندة الخضر أمام السنغال.