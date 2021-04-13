تعطيل خط السكة الحديدية بمنطقة خزرونة يؤدي إلى تذبذب في سير القطارات

سجّلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أمس الإثنين، تذبذبا في حركة سير القطارات بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة.

وحسب بيان للشركة، فإن هذه التذبذبات شملت خاصة خط الجزائر – العفرون، وكذا القطارات المتوجهة من ولاية وهران نحو الجزائر.

وأرجعت الشركة هذه التذبذبات، لأسباب خارجة عن نطاق المؤسسة، أدت إلى تعطيل خط السكة الحديدية على مستوى منطقة خزرونة بالبلدية.

وتتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها، عن الإزعاج الناجم عن هذا الوضع الخارج عن نطاق مسؤوليتها.

وتؤكد الشركة، بأنها تضع في كل مرة كل الوسائل المتوفرة لديها من أجل تخفيف أثر هذه الحوادث على السير العادي للقطارات.