تعقد مُفاوضات تجديد عقد بن ناصر مع ميلان !

تلقت عملية تجديد عقد النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مع فريقه ميلان الايطالي ضربة جديدة أمس الأربعاء.

حيث كشف موقع “فوتبول إيطاليا” أن الاجتماع الذي جمع إدارة الروسونيري بوكيل أعمال، بن ناصر، الجديد إنزو رايولا لم يأتي بالجديد.

كما أضاف ذات المصدر أن ميلان، عرض راتبا سنويا للنجم الجزائري يبلغ 3.8 مليون أورو، بينما تمسك رايولا بطلب 4.5 مليون أورو.

وختم “فوتبول إيطاليا” أن ميلان يحتاج إلى عقد جلسات أخرى لمواصلة المفاوضات على تجديد عقد النجم الجزائري.