تعقيدات تواجه بلغالي في الميركاتو الشتوي

لم تكن المستجدات القادمة من إيطاليا في صالح المدافع الدولي الجزائري رفيق بلغالي. بعدما تبيّن أن فكرة مغادرته نادي هيلاس فيرونا، خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية، أصبحت معقّدة إلى حدّ كبير.

وذلك رغم الاهتمام الواضح الذي حظي به من أندية ثقيلة في “الكالتشيو”.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية أن بلغالي دخل بالفعل دائرة اهتمام إنتر ميلان ويوفنتوس، عقب العروض القوية التي قدّمها هذا الموسم في مركز الظهير الأيمن. غير أن عراقيل تنظيمية حالت دون ترجمة هذا الاهتمام إلى خطوات رسمية، في ظل عدم إمكانية تسجيل اللاعب خلال شهر جانفي، وهو ما أغلق باب الانتقال أمامه مبكرًا.

وزادت وضعية اللاعب تعقيدًا بسبب التزاماته مع المنتخب الوطني الجزائري، إذ يوجد ضمن القائمة المعنية بخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، ما يعني غيابه عدة أسابيع عن فريقه. وهو عامل لا يخدم حسابات الأندية الباحثة عن لاعبين جاهزين للمشاركة الفورية في مرحلة حساسة من الموسم.

وفي السياق ذاته، أشار موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي إلى أن إدارة إنتر ميلان كانت على دراية كاملة بهذه المعطيات. وهو ما جعلها تتجنب التحرك خلال الميركاتو الشتوي، تفاديًا لأي مخاطرة رياضية أو فنية.