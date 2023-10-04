تعقيم الطائرات القادمة من أوروبا إلى الجزائر

ستشرع شركة طاسيلي للطيران بالمطار الدولي هواري بومدين في عمليات تعقيم الطائرات القادمة من أوروبا بداية من يوم غد الخميس.

وجاء إجراء تعقيم الطائرات بسبب تفشي “البق” بباريس.

وانتشرت حشرة “البق” في باريس بكثرة. حيث أبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود هذا الطفيل في الأسابيع الأخيرة. وتدفقت الشهادات فيما يتعلق بتواجده في القطارات ودور السينما والمكتبات.

من جهته أشار وزير الصحة، عبد الحق سايحي، إلى حقيقة الفيديوهات المتداولة حول دخول البق إلى الجزائر. مؤكدا أن الفيديوهات المتداولة كانت لشحنة مزعومة قادمة من إيطاليا.

وأضاف وزير الصحة، أنه تم “إرسال المصالح الخاصة إلى المطار إلا أننا لم نعثر على أي شيء”. مؤكدا أن مصالح الرقابة الصحية في الحدود مجندة. كما اتخذت وزارة النقل اجراءاتها ونحن مشتركون في نفس العملية”.

وعن انتشاره في فرنسا أفاد وزير الصحة، أن البق مرض قديم أصاب فرنسا في الأربعينيات وينبئ بأشياء تمس بالنظافة. مشيرا إلى أن “العائلات الجزائرية نظيفة ولدينا الشمس تقضي على هذه الظاهرة”.

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