تعقيم مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية

تم اليوم الخميس، القيام بعملية تعقيم واسعة لمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، مست جميع مرافق المؤسسة.

وحسب بيان لوزارة البيئة، أشرف على العملية إطارات ممثلين عن الوزارتين، بمشاركة الكشافة الاسلامية.

وتندرج هذه العملية، في ضمن البروتوكول الوقائي الذي أعلنته وزارة الصحة للوقاية من انتشار الوباء خاصة وأن هذه الفئة من الأطفال تعتبر جد حساسة.

هذا وأطلقت وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حملة لتعقيم وتطهير كل من دور الرحمة ودور الأشخاص المسنين، ومؤسسات الطفولة المسعفة وجميع مدارس ومراكز ذوي الإحتياجات الخاصة عبر كامل التراب الوطني.