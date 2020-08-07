تعقيم منتزه “الصابلات” وغابة بن عكنون تحسبا لإعادة فتحهما قريبا

انطلقت أمس الخميس عبر كل من منتزه الصابلات وغابة بن عكنون ومنبع المياه بالحراش، حملة تعقيم كبرى في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، إلياس قمقاني، أنّ حملة تعقيم وتطهير كبرى ستستمرّ إلى غاية نهاية موسم الاصطياف عبر كل من منتزه الصابلات ببلدية حسين داي وغابة بن عكنون المقابلة لملعب 5 جويلية، فضلا عن منتزه منبع المياه الجديد المطلّ على وادي الحراش وذلك استعدادا لإعادة فتح هذه الفضاءات بشكل تدريجي اعتبارا من الأيام القليلة القادمة.

وأضاف ذات المتحدث، أنه وفي انتظار الإعلان رسميا عن موعد إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة، يعمل ديوان الحظائر على تهيئة كل الشروط الصحية لاستقبال المصطافين، بدء من إجبارية ارتداء الكمامات الواقية وتوفير السائل المعقم واحترام التباعد الجسدي وتعقيم المحلات التجارية وكل المرافق الخدماتية المتواجدة بمنتزه الصابلات المطل على الواجهة البحرية للجزائر العاصمة بمعدل 3 مرات في اليوم.

وأكد قمقاني، أن مساحة منتزه الصابلات الشاسعة التي تصل إلى 20 هكتارا ستكون كافية لاستقبال وفود المصطافين من العائلات والشباب الباحثين عن فسحة للاستجمام في هذه الأيام، وقال إنه من أجل ضمان حسن سير إعادة فتح هذه المنتزهات، سيتم تسخير كل عمال الديوان للوقوف على عمايات التعقيم وتحسيس المواطنين.

كما أشار قمقاني، إلى أن زوار منتزه الصابلات سيستفيدون من خدمات المحلات التجارية والألعاب الترفيهية، علاوةً على فتح شاطئ “العمود الأبيض” الذي تم تهيئته هو الآخر رفقة المسبح وكل لواحقه.