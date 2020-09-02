تعقيم 4910 مركز وتجنيد 18319 عون حماية لإنجاح امتحانات “البيام” و”الباك”

تم تعقيم 4910 مركز امتحان وتصحيح وتجنيد 18319 عون لإنجاح امتحانات “البيام” و”الباك”.

ووفق المديرية العامة للحماية المدنية، فقد قامت وحداتها بتعقيم 4757 مركز مخصص لاستقبال الممتحنين و 153 مركز مخصص لعملية التصحيح.

وأوضح مصالح الحماية بأنه سيتم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من 18319 عون تدخل بمختلف الرتب و 1415 سيارة إسعاف.

إلى جانب 886 شاحنة إطفاء، وذلك من أجل السهر على سلامة وأمن الممتحنين والمؤطّرين لامتحانات شهادتي “البيام” و”الباك”.

وأكدت مصالح الحماية المدنية بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق تحضير الجهاز الوقائي والأمني لتغطية امتحانات نهاية السنة الدراسية 2019 – 2020.

مضيفة بأنه قامت بإجراء عدّة زيارات أمنية وقائية ميدانية لكل المؤسسات التعليمية المعنية بامتحانات شهادتي “اليام” و”الباك”.

مشيرة إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو الوقوف عند مدى تطبيق مقاييس السلامة واحترام التدابير الوقائية من فيروس “كورونا”.