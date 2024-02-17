تعكر مياه حمام ملوان.. وانقطاع الماء في هذه البلديات

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، اليوم السبت، عن تذبذب توزيع المياه الصالحة للشرب، بأحياء بلديتي بوقرة وحمام ملوان وأحياء الجهة العليا ببلدية اولاد سلامة، وأحياء عدل سيدي سرحان .الواقعة ببلدية بوينان.

كما أوضح بيان الجزائرية للمياه، أن التذبذب راجع للتوقيف الاضطراري للمجمع المائي مقطع لزرق. بسبب ارتفاع نسبة تعكر المياه الناتج عن سوء الأحوال الجوية.

وطمأنت المؤسسة زبائنها، أن عودة التوزيع إلى نظامه العادي سيكون تدريجيا فور إعادة تشغيل المجمع المائي.

وقدمت المصلحة، اعتذارها من الزبائن عن الازعاج الذي قد يسببه هذا التذبذب.