تعلقه الشديد بالألعاب الإلكترونية يثير مخاوفي حوله مردوده الدراسي

فكيف أتعامل مع ابني..؟

أم إلياس من البليدة واحدة من السيدات الحريصات جدا على مستقبل أولادهم الدراسي، في رسالة لها للموقع تقول أن لها ابن في الخامسة من عمره. التحق بالمدرسة هذه السنة لأول مرة، وقد لاحظت أن ابنها شديد التعلق بالأجهزة الإلكترونية ومشاهدة الرسوم المتحركة على التلفاز. فانتابها القلق بشأن ابنها، وتريد معرفة طرق لتنمي حب المطالعة لدى ابنها وتشجيعه أكثر على القراءة؟

الجـــواب:

سيدتي أم إلياس قلقك في محله، وحرصك على تنمية حجب القراءة في ابنك من الأساسيات التي يجب التركيز عليها. ففي هذا العصر الأطفال كلهم يفضلون مشاهدة التلفزيون، الألعاب الإلكترونية. أو الكومبيوتر على تصفح كتاب، ولكن قليلاً من التشجيع سيعود بمزيد من النفع، وفيما يلي بعض النقاط الصغيرة. والتجارب السريعة لكل أم حريصة على تطوير هذا الجانب في ابنها:

1. قراءة قصة قبل النوم للطفل من عمر قبل المدرسة أي من 3-5 سنوات مهمة جداً، لتعريف الطفل على أهمية القراءة. وبناء ذكريات عن الاستمتاع بقراءة القصص.

2. لابد من تخصيص مكان أو ادراج في المنزل فيه العديد من الكتب، فالطفل الذي يكبر محاطا بالكتب سينظر للكتاب كصديق. هذا لا يعني أن يحرم الطفل من اللعب، بل يجب الموازنة.

3. كوني المثال ودعي طفلك يشاهدك وأنت تقرئين كتاباً أو مجلة، فالصغار هوايتهم التقليد.

4. للأطفال الأكبر سناً اختاري لهم الكتب التي تهمهم، فمثلاً إن كان طفلك يحب كرة القدم مثلا. وكانت طفلتك تحب والحيوانات فابحثي لهم عن قصص أو كتب معلومات تهتم بهذا الموضوع، حب الطفل لما يقرأ مهم جداً لاستمرار القراءة.

5. حافز القراءة يختلف من طفل لآخر، وبعض المكافآت مهمة جداً كالنجمة الذهبية أو فسحة يحبها عندما ينتهي من قراءة كتاب ما. واحذري سيدتي أن تكافئي طفلك على قراءته بالسماح له بمشاهدة برامج تلفزيونية، فأنت بذلك تقولين له: إن التلفزيون أهم من الكتاب.

6. خصصي وقتاً معيناً في اليوم للقراءة، وفي هذا الوقت يقفل جهاز التلفزيون، وتوضع الهواتف المحمولة في زاوية من المنزل. وغير مسموح عمل أي شيء في هذا الوقت سوى القراءة.