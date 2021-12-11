تعلق بي بالرغم من أنني مطلقة.. وأنا لا أريد أن أقع في خيبة أخرى

تعلق بي بالرغم من أنني مطلقة..

سيدتي قصتي بدأت يوم استلمت عملي الجديد أين صادفت مجموعة من الزملاء أشهد لهم كلهم بحسن الأخلاق، حيث توسط لي إحدى الصديقات، التي أقنعتني بالعمل بعد أن دخلت في مرحلة اكتئاب إثر تجربة زواج فاشلة،

لكن الحمد لله اليوم استعدت عافيتي، وبدأت أندمج رويدا رويدا مع المجتمع، وبدأت أستعيد ثقتي في نفسي، وبدأت الأمور تتوضح في طريقي بفضل الله، اليوم يمر على طلاقي أكثر من سنة، وفي هذه الفترة تعرفت على شاب في العمل، شعرت اتجاهه بالارتياح، ففتحت له قلبي، لكن نيتي لم تكن أبدا أن أجعله يتعلق بي أو يفكر بالزواج بي،

فالشاب تعلق بي كثيرا، وصار في كل مرة يطلب مني فرصة لعلاقة جادة، تُتوج بالزواج، لا أنكر أنه شاب خلوق وتتمناه أي فتاة، لكنني في نفس الوقت خائفة من خيبة أخرى ترجعني إلى نفس الاكتئاب،لكنه يفكر حقا في طلب يدي، فقط وأنا خائفة لأنني أعرف أن المجتمع يرفض ارتباط أعزب بمطلقة

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

عزيزتي، أقدر جدا مشاعرك، لكن أنت في موقف يستوجب منك التفكير فيما هو آت، وليس فيما فات، لهذا فانا دوما أقول للقراء حاولوا أن تعالجوا ما سيكون بخبرة ما كان، لهذا لا تبني مستقبلك على رماد الماضي أنت من حقك الزواج وإنجاب أطفال وبناء أسرة يسودها المودة والرحمة،

لكن ليس من حقك الخوض في علاقة مبهمة كلاكما يستنزف فيها مشاعر صادقة، لكن في طريق مضبب غير واضح، الشاب متعلق بك، وأنت أيضا على يبدو تعلقت به، وفي نفس الوقت هو يريد أن يخطو خطوة، وأنت لا تريدين لأنك فقط خائفة من رفض المجتمع .

عليك الفصل وحالا في هذه العلاقة أولا استخيري الله فهو علام الغيوب ثم اتخذي قرارك، إما أن تسمحي للشاب بأن يطرق باب بيتك . فما يدريك ماذا سيكون قرارهم، إن وافقوا فخير وبركة، وإن رفضوا فالزواج قسمة ونصيب.

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