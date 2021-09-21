تعلم من الخطأ
بقلم النهار أونلاين
خطأ: أن تمحي شخصيتك من أجل أحدهم وأن لا تگن أنت هو أنت، وأن تقوم بتغير قيمك ومبادئك، من أجل إرضائهم
خطأ: أن لا تشعر بـ قيمة نفسك وتبتعد عنهاً ولا تگون صديقاً مخلصاً لهاً، وأن تشعر بالغربة دأئماً بالرغم من مشاغلك الگثيرة والضجيج الذي حولك
الخطأ
خطأ: أن تنجرف نحو أوهام وأشياء ليس لهاً قيمة ولا ذات أهمية، وأن تسير في طريق مجهول ولا تعلم أين تتجة من البدآية أم النهاية
خطأ: أن تفقد نفسك ثم تقول أنا أفتقدني گثيراً
خطأ:أن تبتعد عن الله وعن صلاتك ثم تبحث عن السعادة
الأخطاء كثيرة جداً في حياتناً ولكن يجب أن نتعلم منهاً لا أن نستمر فيها..
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