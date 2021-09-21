تعلم من الخطأ

خطأ: أن تمحي شخصيتك من أجل أحدهم وأن لا تگن أنت هو أنت، وأن تقوم بتغير قيمك ومبادئك، من أجل إرضائهم

خطأ: أن لا تشعر بـ قيمة نفسك وتبتعد عنهاً ولا تگون صديقاً مخلصاً لهاً، وأن تشعر بالغربة دأئماً بالرغم من مشاغلك الگثيرة والضجيج الذي حولك

الخطأ

خطأ: أن تنجرف نحو أوهام وأشياء ليس لهاً قيمة ولا ذات أهمية، وأن تسير في طريق مجهول ولا تعلم أين تتجة من البدآية أم النهاية

خطأ: أن تفقد نفسك ثم تقول أنا أفتقدني گثيراً

خطأ:أن تبتعد عن الله وعن صلاتك ثم تبحث عن السعادة

الأخطاء كثيرة جداً في حياتناً ولكن يجب أن نتعلم منهاً لا أن نستمر فيها..