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تعليقات ساخرة من الفايسبوكيين على قائمة ماجر !

الرياضة
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تعليقات ساخرة من الفايسبوكيين على قائمة ماجر !
بقلم يونس رزيق

لم تمر قائمة الناخب الوطني رابح ماجر مرور الكرام على رواد صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الجزائرية، التي شهدت حركة غير عادية مباشرة بعد إعلان صاحب الكعب الذهبي قائمته المعنية بمواجهة المنتخب البرتغالي وديا.

وإستغرب رواد مواقع التواصل الإجتماعي من قائمة ماجر التي شهدت غستدعاء لاعبين كهول فاقت أعمارهم الثلاثين سنة على غرار، بن موسى، حليش وسيد علي لاكروم.

كما إنتقد الفايسبوكيين قائمة ماجر التي شهدت تواجد أسماء مغمورة على غرار سيد علي لاكوم، وتهميش هداف البطولة الوطنية هذا الموسم أسامة درفلة، بالإضافة إلى تفضيل لاعب شبيبة القبائل سليم بوخنشوش على لاعب إمباكت مونتريال سفير تايدر، وسفيان هني.

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