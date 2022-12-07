تعليق إجبارية رخصة سير المركبات الخاصة لنقل البضائع.. الوزارة توضّح

قررت وزارة النقل التعليق المؤقت لاجبارية رخصة سير العربات المخصصة للنقل للحساب الخاص للبضائع. وذلك إلى إشعارلاحق.

وجاء في تعليمة لوزارة النقل التعليق المؤقت لإشتراط رخصة سير العربات المخصصة للنقل للحساب الخاص للبضائع عبر الطرقات للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة 05 اطنان.

ووفقا لذات التعليمة الوزارية رقم 3727 أنه نظرالععد الطلبات الهائلة لرخص سير العربات المخصصة لنقل للنقل للحساب الخاص للبضائع. والمودعة على مستوى مديريات النقل عبر الولايات بالإضافة إلى اصعوبات الناجمة عن تطبيق أحكام المادة 51 المعدلة بمقتضى المرسوم التنفيدي 17-331 المؤرخ في 15نوفمبر 2017 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004. فقد تقرر التعليق مؤقت وذلك إلى إشعار لاحق.

وكانت الوزارة بتاريخ 27 نوفمبر الماضي اصدر تعليمة رقم 3098 وجاء فيها انه ووتبعا للمرسوم التنفيذي رقم 17-331 المؤرخ في 15 نوفمبر 2017 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004، المحدد لشروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، ووفقا لأحكام المادة 51 المعدلة منه.