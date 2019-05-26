تعليق إضراب الصيادلة بورقلة

قرر الصيادلة الخواص بورقلة تعليق الإضراب الذي كانوا يعتزمون شنه اليوم الأحد للتعبير عن إحتجاجهم بتوقيف تسديد مستحقاتهم المالية على عاتق

الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وذلك بعد تسوية جزئية لهذا المشكل،حسبما بيان للمكتب المحلي للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص.

وتقرر تأجيل الإضراب عقب مساعي إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء على المستوي المركزي والمحلي وأطراف أخرى معنية

والتي أسفرت على تسوية شطر من مستحقات الصيادلة الخواص مع إلتزام الصندوق بتسوية المتبقي منها في أقرب الآجال

وتم تأجيل الإضراب إلى إشعار آخر مع متابعة دائمة لمدى تطبيق الإلتزامات المعلن عنها، يضيف نفس المصدر.

مشيرا إلى أن كل إخلال بتلك الإلتزامات سيؤدي إلى مراجعة الموقف وقد يصل الأمر إلى تجميد العمل بإتفاقية الدفع للغير دون إشعار مسبق”.

للإشارة فإن الإضراب قد تقرر من طرف الصيادلة الخواص بورقلة للتعبير عن إحتجاجهم لتوقف دفع مستحقاتهم لدى الصندوق الوطني

للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء في أعقاب حركة إحتجاجية على مستوى هذا الأخير التي تواصلت لأكثر من شهر.