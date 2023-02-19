تعليق التأشيرات للرعايا الفرنسيين.. وزارة الخارجية توضح

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد، بيانا حول تعليق التأشيرات للرعايا الفرنسيين.

ونفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيانها، تعليق التأشيرات للرعايا الفرنسيين.

وقالت وزارة الخارجية إن هذه المغالطات جاءت ضمن حملة كاذبة من دوائر معادية للجزائر.

وأشارت وزارة الخارجية في بيانها أن الخدمات القنصلية مستمرة في تقديم التأشيرات بشكل عادي للراغبين في زيارة الجزائر.

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