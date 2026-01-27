تعليق الدراسة بالمؤسسات التابعة لقطاع التضامن بعدة ولايات بسبب رياح قوية

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في بلاغ لها، عن تعليق الدراسة وكافة الأنشطة البيداغوجية على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا وحركيا، ومدارس الأطفال المعوقين سمعيا وبصريا، والأقسام الخاصة، وكذا مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة (دور الحضانة تحت وصاية القطاع)، وذلك يومي الأربعاء والخميس 28 و29 جانفي 2026.

ويأتي هذا القرار تبعا للبيان الصادر عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، المتضمن نشرية خاصة بتنبيه من المستوى الثالث باللون الأحمر، تحذر من هبوب رياح قوية جدا قد تصل سرعتها إلى 120 كلم/سا، بداية من ليلة الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس.

ويشمل قرار تعليق الدراسة عدة ولايات عبر الوطن، من بينها ولايات الساحل والغرب والوسط والشرق والهضاب العليا والجنوب. وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى ضمان سلامة الأطفال والمنتسبين لهذه المؤسسات.