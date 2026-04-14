تعليق الدراسة بـ26 مؤسسة تربوية في الطارف

قررت مديرية التربية للطارف اليوم الثلاثاء تعليق الدراسة عبر 26 مؤسسة تربوية بإقليم الولاية وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الأمين العام لمديرية التربية، سعيد بوحجار، أنه تم تسريح التلاميذ وأفراد الأسرة التربوية والموظفين عبر 20 مؤسسة تربوية بشكل كلي. و6 مؤسسات أخرى بشكل جزئي.

وفي تصريح لإذاعة الطارف أكد بوحجار أن القرار جاء بسبب تعذر التحاقهم بمقاعد الدراسة جراء التقلبات الجوية المسجلة اليوم.

وأيضا نتيجة تراكم المياه بالمحيط المدرسي وبالطرق المؤدية إلى المؤسسات خاصة على مستوى مناطق بوتلة عبد الله، بوحجار، الذرعان والسوارخ.

وشدد بوحجار على أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص على سلامة التلاميذ وتفادي أي مخاطر قد تنجم عن هذه الظروف المناخية الصعبة .