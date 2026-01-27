تعليق الدراسة بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بعدة ولايات

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في بلاغ لها، عن تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التكوينية يومي الأربعاء والخميس 28 و29 جانفي 2026، وذلك تبعا لتوجيهات المصالح المختصة على إثر النشرة الجوية الخاصة التي تحذر من التقلبات الجوية الحادة.

وأوضح البلاغ أن هذه التقلبات متوقعة ابتداء من يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 إلى غاية يوم الخميس 29 جانفي 2026، وتمس عدة ولايات عبر الوطن، من بينها ولايات وهران، تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، النعامة، البيض، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قالمة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، سوق أهراس، باتنة، قسنطينة، بريكة، أفلو، الأبيض سيد الشيخ، قصر الشلالة، بوسعادة، عين وسارة، مسعد، بئر العاتر، القنطرة، العريشة وقصر البخاري.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة لضمان سلامة المتكونين والموظفين.