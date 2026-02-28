تعليق الدراسة ليوم الغد بهذه الولاية 

قررت مديرية التربية لولاية تندوف اليوم السبت تعليق الدراسة بجميع الأطوار التعليمية عبر كامل إقليم الولاية.

وحسب بيان المديرية عبر صفحتها على فيسبوك تقرّر تعليق الدراسة ليوم غد الأحد وستستأنف الدراسة يوم الاثنين .

وأكدت المديرية أن تعليق الدراسة سيكون عبر كامل إقليم الولاية، ويمس جميع الأطوار التعليمية.

وجاء هذا القرار نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها الولاية والمتمثلة في هبوب رياح قوية والتي قد تشكل خطراً على سلامة التلاميذ.