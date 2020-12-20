تعليق الرحلات الجوية الدولية بالسعودية لمدة أسبوع

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع قابل للتجديد.

ويأتي القرار بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا في عدد من الدول.

وحسب تصريح مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، فإن حكومة المملكة قررت اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

1-تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر.

أما الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة فيسمح لها بالمغادرة.

2-تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

3-كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، بتاريخ 8/ 12/2020، الالتزام بالآتي:

-العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة.

-أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.

4-كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء خلال 3أشهرالماضية أن يقوم بإجراء فحص كورونا.

ويستثنى مما ورد أعلاه حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.

وسوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.