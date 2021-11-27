تعليق الرحلات الجوية بسبب أوميكرون.. هذا ما قاله مهياوي

تعليق الرحلات الجوية بسبب المتحور الجديد “أوميكرون”.. هذا ما قاله البروفسور مهياوي

كشف عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كوفيد 19 البروفيسور رياض مهياوي، في تصريح خص به النهار أونلاين. أن قرار غلق المجال الجوي بسبب المتحور الجديد أوميكرون تعود إلى سلطات البلاد.

وأشار رياض مهياوي أن اللجنة العلمية ستقوم برفع تقريرها حول المتحور الجديد إلى الجهات الوصية. في انتظار اتخاذ القرار المناسب من طرف السلطات العليا.

وشدد البروفسور مهياوي على ضرورة العودة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي نظرا لخطورة المتحور الجديد.

وأشار أنه لحد الساعة لم تسجل الجزائر أية إصابة بالمتحور الجديد أو أية متحورات أخرى غير المتحور دالتا. والذي عرف انتشارا واسعا في الجزائر خلال الموجة الثالثة من الوباء.

وأضاف “يجب أن نتخذ الاحتياطات تجاه الدول التي لديها الكثير من العلاقات مع إفريقيا. مع اختبار PCR قبل 36 ساعة والفحص عند الوصول. نحن مسلحون بما فيه الكفاية”.

للإشارة، تسارعت التطورات بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة تصنيف المتحور الجديد أوميكرون بأنه “مقلق”.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة بمتابعة تطور الجائحة لدى المنظمة إن هذا المتحور يحتوي على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق.

واكتشفت سلالة أوميكرون في خضم توترات اجتماعية تسببها القيود الصحية، فيما يتواصل لدى فئات من الجمهور عدم الثقة في التطعيم.

وقد تم رصد السلالة الجديدة لدى 22 شابا مصابا في جنوب أفريقيا. ثم اكتشفت تباعا في هونغ كونغ وبلجيكا، ولا تزال فعالية اللقاحات ضد هذه السلالة قيد الدراسة.

وفي تلك الأثناء، تتوالى قرارات إغلاق الحدود أمام المسافرين الوافدين من دول في جنوب القارة الأفريقية. عقب الكشف عن هذه السلالة التي يخشى الخبراء أن تكون عدواها أشد أو أسرع من دلتا. لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن تحديد خطرها وشدته يتطلب أسابيع من البحث والتحليل.

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