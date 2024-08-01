تعليق الرحلات الجوية من وإلى لبنان 

أعلنت شركة خطوط الجوية الجزائرية اليوم في بيان لها عن تعليق مؤقت لرحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر. حتى إشعار آخر.

وأوضحت الجوية الجزائرية في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك تعليق مؤقت لرحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

وبهذا تدعو الجوية الجزائرية جميع الزبائن المعنيين بهذا التعليق إلى التواصل مع وكالاتهم أومركز الإتصال التابع للشركة للحصول على المزيد من المعلومات وأحدث المستجدات.

كما وضعت الجوية الجزائرية رقم مركز الإتصال: 3302 lو 021986363 للتواصل معها والمزيد من المعلومات.