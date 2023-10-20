تعليق تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي

كشفت المفوضية الأوروبية عن اقتراح يسعى، إلى تشديد قواعد تعليق التأشيرة ومراقبة البلدان الخالية من التأشيرات. كرد فعل على “إساءة استخدام” السفر بدون تأشيرة في أوروبا.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إن مثل هذا القرار من شأنه أن يساعد في حل التحديات. مثل زيادة عدد الوافدين غير النظاميين. وخطط جنسية المستثمرين في البلدان الخالية من التأشيرات أو التهديدات المختلطة.

كما اعتبر السفر بدون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة إنجازا كبيرا من قبل مفوضة الشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون. في حين شددت على أن إلغاء متطلبات التأشيرة يسهل التنقل والاتصالات بين الناس، معتبرة ذلك حافزا. مفتاح الإصلاحات السياسية

ومع ذلك، هناك تحديات ناشئة تتعلق بالسفر بدون تأشيرة والتي يجب أن نكون مستعدين لمعالجتها. ولهذا السبب نحتاج إلى تعزيز مراقبتنا لأنظمة الإعفاء من التأشيرة في الاتحاد الأوروبي وأن يكون لدينا آلية أقوى لتعليق التأشيرة.

ويفي الاقتراح بالتزام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتعزيز آلية تعليق التأشيرات. ومراقبة الدول الخالية من التأشيرات.

وقد أرفق به التقرير السادس بموجب آلية تعليق التأشيرة. وتقدم المفوضية الأوروبية تقارير بموجب هذه الآلية منذ عام 2017.

ويتضمن التقرير السادس البلدان التي تجري حوارًا بشأن تحرير التأشيرات من غرب البلقان. والشراكة الشرقية وبلدان المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي التي لديها برامج مواطنة للمستثمرين.

وأعربت الكتلة عن مخاوفها من إمكانية استخدام بعض الدول التي تتمتع بدخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة. كمركز عبور للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل المفوضية تنفيذ نهج المراقبة الجديد المعلن عنه في الرسالة المنشورة في ماي من هذا العام. والتي تغطي جميع البلدان الثالثة بدون تأشيرة.

وسيتم التفاوض على اقتراح المفوضية بمراجعة آلية تعليق التأشيرة من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس.