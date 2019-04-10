تعليق تامر حسني على محاولات الإيقاع بين زوجته وأسيل عمران

خرج النجم المصري عن صمته، وتحدث بصراحة، عن محاولات الإيقاع بين زوجته، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، والنجمة السعودية أسيل عمران.

وقال تامر حسني في تصريح لبرنامج “بالعربي Insider”: “أسيل عمران موهوبة، والخطوة القادمة سأقدمها في السينما”.

موضحاً أنه قدم أسيل لزوجته، واستضافها في منزله، لتنشأ بينهما صداقة سريعة.

وأوضح تامر حسني في تصريحاته: “اجتمعنا من قبل في مشروع، وتحدثنا كثيراً، وبسمة تحبها كثيراً، وبعد أن تعارفتا على بعضهما صار صديقات فوراً”.

وإمتنع النجم، عن التعليق على المنشور، الذي حاولت من خلاله إحدى المعجبات، إثارة ضجة بنشر الشائعات عن النجمة السعودية.

وكانت المعجبة قد كتبت لبسمة بوسيل في تعليقها: “نصيحة احترسي من أسيل وأنا عارفة أنا بقول ايه”.

لترد عليها فوراً بسمة بوسيل : “حبيبتي حرام تحكمي على حد وانتي ما تعرفهوش، أسيل بنت متربية أوي ومحترمة”.

وذلك بعدما ظهرت النجمة السعودية أسيل عمران، مع تامر حسني، في أحدث فيديو كليب له “ناسيني ليه”، والذي حقق نجاحاً مذهلاً.