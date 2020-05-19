تعليق تسليم الأطفال المحضونين في سطيف بسبب كورونا

أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف السيد “عبد المجيد جباري، تعليمة نيابية صبيحة اليوم.

وكلف النائب العام، في التعليمة، كل المحضرين القضائيين دائرة إختصاص مجلس قضاء سطيف، بتعليق تسليم الأطفال المحضونين والذين هم محل زيارة، وفقا للأحكام القضائية.

كما أوضح النائب العام، في بيان له، أن هذا الإجراء لا يعد تعسفا في حق الزائر بقدر ما هو حماية للأطفال المحضونيين.

مستندا بما جاءت به المراسيم والمراسلات الوزارية المتعلقة بالوضع الحالي الاستثنائي الصحي العام الذي تعيشه البلاد، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.