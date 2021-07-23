تعليق جميع النشاطات التعليمية على مستوى جامعات الوطن بسبب كورونا

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليق جميع كل النشاطات التعليمية وذلك بسبب الوضع الوبائي المسجل في البلاد وإرتفاع عدد الإصابات بفيرروس كورونا.

وحسب بيان الوزارة فإن تطلب من جميع رؤساء المؤسسات الجامعية تعليق أي نشاط بيداغوجي في الوقت الحالي. ويتعلق الأمر بـ التدريس المداولات الإمتحانات وحفلات التخرج.

وجاء هذا القرار بعد مشاورة كل من الامين العام وكذا المدير العام للتعليم التكوين.

وأضاف البيان أنه على رؤساء المؤسسات توقيع تقارير تسريح المعلمين عن بُعد وعلى هذا فإن الأمر متروك لتقدير رؤساء المؤسسات للحفاظ على الموظفين اللازمين لتسيير المؤسسة