قررت سلطة ضبط السمعي البصري، اليوم الجمعة، تعليق جميع برامج قناة السلام مؤقتا.

وحسب سلطة ضبط السمعي البصري، فقد جاء قرار التعليق. على خلفية بث القناة لبرنامج بحتوي على لقطات تتنافى الدين الإسلامي، وأخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة.

وأشارت سلطة ضبط السمعي البصري أن البرنامج تم بثه أمس عند منتصف الليل.

ويسري هذا القرار ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان وإلى غاية البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع.